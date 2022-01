Det er sjældent, at der bliver brug for ham – for Danmarks førstemålmand hedder Niklas Landin og er verdens bedste til at holde bolde ude af et håndboldmål.

Men torsdag aften blev Kevin Møller sendt i aktion, efter at Landin var blevet skudt i sænk i indledningen af 28-24-sejren over Island.

Og Kevin Møller var med flere klasseredninger med til at tippe de to point over på den danske side. Han endte med en vanvittig redningsprocent på 52.

Efterfølgende var sønderjyden selvfølgelig beskedenheden selv.

Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Foto: BERNADETT SZABO

»Hver eneste gang, vi får to point, er jeg glad. Det er det vigtigste for holdet.«

»Hvis der skulle brug for mig igen, så sidder jeg klar ude på bænken, og hvis ikke så er jeg også virkelig, virkelig glad, for så får vi de to point, fordi så har Niklas stået rigtig godt,« lød det fra Flensburg-muren.

Kevin Møller er en del af en dansk målmandskvartet i absolut verdensklasse. Udover Møller og Landin tæller den også Jannick Green og Emil Nielsen – alle fire hører til på den øverste målmandshylde.

»Jeg kan ikke huske, at et hold nogensinde har haft den kvalitet på én position. Vi er bare heldige, at vi har så mange gode målmænd for øjeblikket.«

»Og det gør jo også, at vi konstant presser hinanden til at blive bedre. Selvom nogle af os er ved at være op i alderen,« sagde 32-årige Kevin Møller med et lille glimt i øjet.

Næste gang han og Danmark skal i aktion ved EM, bliver på lørdag, hvor Kroatien venter i MVM Dome i Budapest. En sejr kan sikre Danmark en billet til EM-semifinalen på næste fredag.