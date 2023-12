Anja Andersen vandt alt, hvad der var at vinde, men så sagde hun selv stop.

Efter VM-triumfen i 1997 tog succestræneren Ulrik Wilbek sin afsked med de jernhårde ladies, og det betød også, at Anja Andersen sagde fra.

Det dykker DR-dokumentaren 'Håndboldens Heltinder' ned i.

Den nye træner, der skulle udfylde de store sko, Jan Pytlick, tog alternative metoder i brug for at få den store stjerne tilbage i folden – men måtte tage slukøret hjem fra Oslo.

Siden mødtes de to som trænere. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Nu afslører han beskeden fra Andersen.

»Hun sagde: 'Jamen, ved du hvad, Jan? Jeg har brugt mange år at finde min vej sammen med Wilbek. Nu kommer der en ny træner, og nu skal jeg finde en ny vej med dig.'«

Det var et nej, og hun stod fast på det tidspunkt.

Pytlick havde ikke regnet med at få ændret hendes mening, men han nåede da at tænke, at presset steg gevaldigt med afbud fra verdens bedste spiller.

Til OL i Atlanta måtte han også tage en alvorssnak med hende, da nogle tilskuere fik langemanden efter deres tilråb mod hende efter en udvisning.

Anja Andersen måtte som 30-årig indstille den aktive karriere i 1999, da en hjertefejl satte en stopper for hende.

Hun havde dog planer om at gøre comeback på landsholdet, lød det fra hende dengang.

»Jeg havde selvfølgelig håbet, at jeg kunne spille Champions League med Bækkelaget og slået Norge med Danmark til VM. Det er ikke lige den måde, man regner med at skulle slutte på. Men der var ikke andet valg,« sagde Anja Andersen.