Hun var en smule sur undervejs.

»Jeg synes, der var mange skud omkring hovedet.«

Sådan lød det fra Althea Reinhardt efter VM-kampen mod Rumænien, hvor hun flere gange gestikulerede til dommeren.

»Der var også et skud på ydersiden efter fløjt, der også blev tyret omkring hovedet. Det var en lille fight i kampen, det er også fedt nogle gange,« sagde hun med overskud ovenpå den danske sejr på 39-23.

Reinhardt medgav, at noget af temperamentet undervejs også bundede i, at tændingen var høj, men hun syntes dog godt, der kunne have været dømt anderledes i et par enkelte situationer.

»Jeg følte, den var i hovedet. Så er det svært at sige, nogle gange mener de, den rammer skulderen først, nogle gange føler jeg, det kan være begge ting. Jeg ved ikke, om jeg sagde det, for at hun skulle have to minutter, eller fordi det var second time, hun skød ved hovedet,« sagde målvogteren.

For dommeren fik da et par ord med på vejen fra Odense-spilleren, der i situationerne ikke var helt tilfreds.

»Jeg sagde til dommeren, det var anden gang, hun skød omkring mit hoved, han kunne se det på mit mærke, at jeg var helt rød. Det var det eneste bevis, jeg kunne komme med. Han var bare sådan: 'Come on, Lets go', så måtte jeg køre videre,« sagde hun med et grin og fortsatte en smule mere alvorligt:

Danmarks målvogter Sandra Toft og målvogter Althea Reinhardt efter 39-23 i VM-kampen mellem Danmark og Rumænien fra gruppe E under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i den indledende runde i Jyske Bank Boxen i Herning, tirsdag den 5. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Danmarks målvogter Sandra Toft og målvogter Althea Reinhardt efter 39-23 i VM-kampen mellem Danmark og Rumænien fra gruppe E under IHF verdensmesterskabet i kvindehåndbold i den indledende runde i Jyske Bank Boxen i Herning, tirsdag den 5. december 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Så længe jeg selv føler, den blev skudt omkring hovedet. Jeg kunne aldrig finde på at fake noget eller gå efter en to-minutters bevidst, jeg er ikke til skuespil, jeg synes, fair play hører til i denne her sport, og jeg kunne aldrig finde på at gå efter, hun skulle ud, hvis det ikke var i hovedet,« sagde Althea Reinhardt.

Hun og resten af det danske landshold fik lukket ned for Rumænien, der ikke havde en chance, forholdsvis hurtigt. Og det kom da en smule bag på den danske målvogter, at de havde så godt styr på kampen så tidligt.

»Jeg havde faktisk troet, de ville komme med mere. Men vi lukker ned for det, vi ved, de vil komme med, og vi er godt forberedt,« sagde Althea Reinhardt.

Med sejren har Danmark fire point med over til mellemrunden, hvor Tyskland, Polen og Japan venter.