Spillerne i håndboldklubben EH Aalborg fik en noget anderledes optakt til liga-kamp, da det kom frem, at klubben har stillet spillerne et ultimatum om at gå ned i løn.

Alligevel kæmpede de bravt, da mandskabet tabte en tæt kamp mod Nykøbing FH. Efter opgøret var fokus dog et helt andet sted.

»Jeg ville da gerne kunne sige, at det ikke har påvirket os, men det kan jeg heller ikke helt. For sådan er det selvfølgelig, når det er det, man lever af,« siger Julie Aagaard onsdag aften til Nordjyske.

Ifølge TV 2 Sport har ledelsen bedt alle spillere om at gå 50 procent ned i løn. Sker det ikke, bliver klubben tvunget til dreje nøglen om og lukke.

Alligevel er Julie Aagaard optimistisk.

»Men jeg synes, at vi har gang i en rigtig fin dialog med klubben. Og jeg håber, at der kan komme en afklaring meget hurtigt her i pausen. Vi havde jo egentlig håbet, at det her var noget, som vi kunne holde helt internt, men sådan blev det så ikke,« siger hun.

Den nordjyske klubs direktør har over for TV 2 Sport bekræftet, at der er økonomiske problemer i klubben, uden at han dog ville bekræfte kravet om en halvering af lønnen.

»Jeg kan bekræfte, at vi er i en økonomisk svær situation, men præcis hvor meget og hvor lidt, holder vi internt ledelsen og spillerne imellem. Men jeg kan sige, at jeg er i en god dialog, og at vi forventer en fin afklaring på den sag,« siger Henrik Skals.

B.T. har været i kontakt med EH Aalborgs tidligere cheftræner Karen Brødsgaard, der blev fyret tilbage i februar i år. I en SMS skriver hun:

'Det eneste, jeg har at sige, er, at det er en yderst trist situation for klubben og spillerne.'

EH Aalborg er nu halvvejs igennem sæsonen, hvor det er blevet til fem point i de første 13 kampe.

Det store spørgsmål er nu, om det overhovedet bliver til mere håndbold i den bedste danske række.