Danmark har fået flere strenge at spille på med Nikolaj Markussen og Morten Olsen, mener Rasmus Lauge.

Intet over og intet ved siden af.

Søndagens VM-finale mellem Danmark og Norge er det største i Rasmus Lauges håndboldkarriere.

Det fortæller Lauge ved lørdagens træning i Nordvest Hallen i den lille provinsby Tjørring nær Herning.

- VM står helt oppe i toppen. Du kan få lov til at spille om VM-guldet på hjemmebane foran vores dejlige publikum. For mit vedkommende står det allerøverst, siger Lauge.

Danmark vandt fredagens semifinale i Hamburg med 38-30 over Frankrig, mens Norge slog Tyskland få timer senere.

- Vi kan nok ikke smide favoritværdigheden væk. Det vil vi heller ikke. Vi spiller på hjemmebane, vi spiller i Herning foran 15.000 ellevilde fans.

- Så den favoritrolle tager vi gerne på os. Men vi har været favoritter i de fleste kampe, vi har stillet op i ved denne slutrunde, og indtil videre har vi klaret det rigtigt godt, siger han.

Playmakeren fra Flensburg-Handewitt advarer dog mod at hæve armene for tidligt.

- Vi har ikke vundet noget endnu, så der er ingen grund til at dvæle ved en god kamp. Vi ved alle sammen, vi spillede en god kamp. Ellers vinder man ikke med otte mål over Frankrig.

- Alle er bevidste om, at vi skal op på noget nær samme niveau for at slå nordmændene. Det er de to hold, der har fortjent at stå i VM-finalen. Det er de bedst spillende hold lige nu. Så det bliver et brag, fastslår Lauge.

Han garanterer, at han efter 9 kampe, 40 mål, 32 assister og 6 timer og 9 minutters spilletid har masser tilbage i tanken. Også efter en lang bustur fra Hamburg til Herning sent fredag aften.

- Vi var hjemme før klokken et og kunne stille og roligt tjekke ind på værelserne, hvor vi havde efterladt alle vores ting. Vi havde de samme værelser og skulle ikke rigtig have noget bagage med.

- Så det var helt super. Det gik over al forventning. Og folk kunne få deres nattesøvn. Det var dog lidt sværere at falde i søvn alligevel, fortæller strategen.

I forhold til Danmarks sejr på 30-26 over Norge i gruppespillet er der sket meget, og Lauge fremhæver, at blandt andre Nikolaj Markussen og Morten Olsen pludselig kan udfylde roller som afgørende jokere på holdet.

- Norge er jo ikke et hold, der spiller super bredt. Nu har vi endda fået spillet nogle flere spillere ind i turneringen.

- Markussen gik ind i den forrige kamp og leverede en god præstation, og Olsen er virkelig stemplet ind i turneringen i de seneste to kampe, så lige nu har vi åbnet op for en masse muligheder.

- Vi har en masse redskaber, hvis det ikke skulle gå så godt. Så har vi vores syv mod seks, hvor både Morten og Mikkel er nogle af verdens bedste til at spille den disciplin. Så vi har en plan et, to og tre, lyder det fra Lauge.

Finalen mellem Danmark og Norge spilles søndag klokken 17.30.

/ritzau/