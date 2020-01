Ifølge landsholdsspilleren Rasmus Lauge har Danmark fejlet både som individualister og hold ved EM.

For mindre end et år siden blev de danske håndboldherrer badet i konfetti i Jyske Bank Boxen i Herning som vindere af VM.

Knap et år senere er de ude af EM allerede inden mellemrunden, og det har landsholdsspilleren Rasmus Lauge svært ved at begribe.

- Vi har gjort præcis det samme, som lykkedes godt for et år siden, siger Lauge.

Udførelsen har bare ikke fulgt med, mener han.

- Vi er utroligt skuffede over os selv. Vi har desværre ikke været dygtige nok. Så simpelt er det. Det smerter mit hjerte at sige.

- Vi skylder os selv og Danmark at levere bedre, når vi ved, at vi kan levere bedre. Hvad der lige er sket i de to første kampe, er svært at finde en løsning på lige nu, siger bagspilleren.

Danmark vidste allerede inden onsdagens kamp mod Rusland, at EM ville slutte i det indledende gruppespil.

Tidligere på aftenen havde Island tabt til Ungarn, og det måtte ikke ske, hvis danskerne skulle have en chance for at gå videre.

Danmark åbnede lørdag EM med et nederlag til islændingene, men havde stadig skæbnen i egne hænder før anden gruppekamp mod Ungarn.

Her måtte danskerne nøjes med uafgjort, og trods en status som en af forhåndsfavoritterne til EM-titlen må Danmark nu se resten af slutrunden fra sofaen.

Rasmus Lauge mener dog ikke, at Danmark har overvurderet egne evner.

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har taget hele gruppen meget seriøst, lyder det fra Veszprem-spilleren.

- Vi kan ikke klandre os selv for ikke at være seriøse omkring vores forberedelse eller de ting, vi gør.

- Uden at det skal lyde alt for filosofisk, er vi bare mennesker, og vi har desværre fejlet som individualister og hold, siger han.

Danskerne kan trøste sig med, at de ikke skal vente helt til næste år med at jagte oprejsning. Som verdensmestre har de danske håndboldherrer sikret en plads ved sommerens OL i Tokyo.

/ritzau/