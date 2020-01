Landsholdsprofilen Rasmus Lauge har fået en mindre lægskade og bliver sparet i Golden League mod Norge fredag.

Den danske landsholdsstjerne Rasmus Lauge bliver sparet, når det danske håndboldlandshold de kommende dage spiller Golden League.

Baggrunden er en mindre skade, han har pådraget sig i den ene lægmuskel under landsholdstræningen de seneste dage.

- Det er lidt svært at sige, hvad der skete. Det var til træning, hvor der lige var noget, der satte sig. Det prøver vi at få under kontrol, og det er på rette vej, så det er fint, siger Rasmus Lauge til TV2 Sport.

Rasmus Lauge er såkaldt playmaker på landsholdet, som senere i januar spiller EM-slutrunde. Han var en af profilerne, da Danmark for et år siden blev verdensmester.

Rasmus Lauge forventer dog at være helt klar, når det går løs ved EM, hvor Danmark i første kamp møder Island 11. januar.

Fredag gælder det testkampen ved Golden League mod Norge, og her er det tidligere meddelt, at Lasse Svan står over med en skade, som han pådrog sig i en ligakamp for Flensburg-Handewitt.

/ritzau/