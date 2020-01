Rasmus Lauge får de næste dage en tur på sidelinjen.

Torsdag var han ikke med til landsholdets træning som følge af en skade, han fik den 29. december.

»Det er lidt svært at sige, hvad der skete. Det var til træning, hvor der lige var noget, der satte sig. Det prøver vi at få under kontrol, og det er på rette vej, så det er fint,« siger Rasmus Lauge til TV 2 Sport.

Landsholdsstjernens skade sidder i læggen, og den gør, at han ikke spiller med i Golden League-kampene fredag og søndag.

Med årets EM ventende lige om hjørnet, kunne det betyde stor bekymring hos VM-stjernen, men sådan har Rasmus Lauge det ikke. Han fortæller, at han ifølge lægestaben er på rette vej og når at blive klar.

Årets slutrunde, der finder sted i Sverige, Norge og Østrig, starter torsdag den 9. januar, og Danmarks første kamp er mod Island. Den kamp bliver spillet lørdag den 11. januar i Malmø.

Det er ikke kun Rasmus Lauge, der sidder ude i de sidste to testkampe, inden det går løs. Det samme gør Lasse Svan, der inden jul blev skadet i en kamp for Flensburg-Handewitt.

Her var det skulderen, det gik ud over, men Lasse Svan er dog at finde i landsholdslejren.