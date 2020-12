Rasmus Lauge husker tydeligt, da han satte foden i halvgulvet og hørte lyden.

Han havde hørt den før, og derfor begyndte tankerne da også allerede at florere i hans hoved.

Er det nu lige så slemt som sidst? Og hvad kommer det til at betyde i forhold til VM, Final 4 og OL?

»Det gjorde ikke ondt, men jeg kunne jo godt mærke, at den var helt, helt gal,« siger Rasmus Lauge til B.T.

Han var netop blevet hjulpet af banen i Champions League-opgøret mod THW Kiel i starten af december.

Med blot 10 minutter tilbage af kampen landede den danske landsholdsstjerne forkert ned på sit højre ben og forvred knæet, som udløste et knæk, han ikke kunne undgå at høre.

Og på trods af forhåbninger og opløftende scanningsbilleder vidste han inderst inde godt, hvilken kamp han nu stod over for.

Lægernes dom var klar. Korsbåndet var ødelagt. Igen.

»Jeg bliver ked af det og helt vildt skuffet. Der er ikke så mange positive ting at sige om lige præcis det øjeblik og de tanker, der flyver gennem hovedet på mig, da jeg får beskeden,« forklarer den danske Vezprem-stjerne.

Efterfølgende ventede en operation hjemme i Danmark og et genoptræningsforløb, som han desværre kender alt for godt, lyder det.

»Det er enormt frustrerende. Skader er uundgåelige i håndbold, men jeg vil mene, at jeg har været udsat for nok af dem,« siger han med henvisning til de tre alvorlige knæskader, han er ramt ind i tidligere i karrieren, hvorefter han tilføjer:

»Jeg var et rigtig godt sted fysisk. Ja, faktisk kunne det ikke blive bedre, og at det sker på grund af et uheld, så føles det hele bare håbløst. Hele ens verden rives fra hinanden på grund af et uheld, og det gør jo bare det hele endnu mere frustrerende.«

Skaden har da også lagt noget af en dæmper på julestemningen hos den 29-årige danske stjerne, der ellers skulle have været en del af Final 4-stævnet i Champions League og landsholdssamlingen i starten af januar.

»For mig var det egentlig ikke VM, der var det hårdeste at sige farvel til. Det er sværere at acceptere, at jeg misser Final 4,« forklarer Ramus Lauge, der samtidig frygter, at han ikke når at blive klar til sommerens OL.

Han kan nemlig se frem til flere måneders hårdt arbejde i træningslokalet, inden han kan gøre sig nogen forhåbninger om at forsvare det danske OL-guld.

»Det at være skadet kræver langt mere end at være skadefri både mentalt og fysisk, og så kræver det en masse selvdisciplin, når man skal stå så mange timer alene i styrkelokalet. Det er en ensom træningsperiode, jeg står over for nu,« fortæller den danske playmaker og fortsætter:

»Det kræver nogle fighteregenskaber, som jeg dog ved, at jeg besidder. Der er intet andet at gøre end at arbejde hårdt.«

På trods af skuffelsen over en misset VM-slutrunde er det dog ikke noget, der kommer til at holde ham væk fra skærmen, når Danmark skal forsøge at forsvare sin guldmedalje, når der i januar afholdes VM i Egypten.

»Jeg skal helt sikkert følge med, og jeg kommer også til at heppe på gutterne hjemme fra stuen, og jeg håber, de kommer til at gøre det godt,« afslutter Ramus Lauge.

Den danske landsholdsspiller har tidligere været igennem tre alvorlige knæskader, der har holdt ham væk fra håndboldbanen i store dele af karrieren.

Rasmus Lauge skiftede i sommeren 2019 til det ungarske storhold Vezprem efter flere år i Flensburg-Handewitt.