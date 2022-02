Det er ikke kun det sportslige, der har vakt opmærksomhed i onsdagens Champions League-opgør mellem Aalborg Håndbold og Elverum. Det samme har en bestemt reklame.

Undervejs i kampen kunne man nemlig se en gulv- og bandereklame for Nord Stream 2, der er en russisk gasledning.

Reklamen har siden fået sindet i kog hos Ole Bager, der overværede kampen fra sin stue.

»Jamen, hvad helvede tænker man på?!«

Reklamen for Nord Stream 2. Foto: Nent Vis mere Reklamen for Nord Stream 2. Foto: Nent

»Vi har en situation, som er dybt alvorlig. Det var den i går, og det er den jo endnu mere i dag,« siger han til B.T.

Nord Stream 2 er en russisk gasledning, der skal levere gas fra Rusland til Europa. Ledningen er dog ikke åbnet, og Tyskland har endnu ikke givet de fornødne tilladelser.

Og onsdag valgte Tyskland i samarbejde med USA at bremse processen på grund af Ruslands aktioner i Ukraine. Af samme grund undrer det Ole Bager, at den russiske reklame i det hele taget fandt vej til Gigantium, hvor Aalborg Håndbold spiller.

»Det irriterer mig, at de har fået lov til det. At der ikke er nogen, der har reageret,« siger Ole Bager, som personligt kender ukrainere, der er dybt påvirket af situationen.

Det er ikke kun Ole Bager, der er frustreret over reklamerne. Også på Aalborg Håndbolds egne platforme opfordrer man til at fjerne reklamerne af respekt for Ukraine.

Men Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold, oplyser til B.T., at reklamerne intet har med klubben at gøre.

»Det er ude af vores hænder. Jeg forstår godt, folk er forundrede over det – det er vi også selv. Men det er ikke vores rettigheder, og vi deltager i princippet i en turnering, som EHF (Det europæiske håndboldforbund, red.) har udstukket. Det er dem.«

Jan Larsen forklarer, at Aalborg Håndbold kun må inddrage to egne sponsorer – Sparekassen Nord og Det Faglige Hus – til Champions League-kampe.

Jan Larsen (tv.). Foto: Bo Amstrup Vis mere Jan Larsen (tv.). Foto: Bo Amstrup

Helt personligt ville Jan Larsen også gerne være reklamerne foruden:

»Det, der foregår, er skrækkeligt. Det er klart, og mon ikke EHF også selv tænker, at det er et skidt signal at sende.«

Hvad ville der ske, hvis I nægtede at sætte reklamen op?

»Det ved jeg faktisk ikke, for det har vi ikke undersøgt. Højst sandsynligt kunne vi ikke deltage, men vi vil rette henvendelse til EHF. Det er ingen hemmelighed.«

»For vi kan ikke gøre noget, men vi skal finde ud af, hvad EHF har tænkt sig at gøre. Vi tager kontakt i løbet af i dag (torsdag, red.). Vi undrer os også selv.«

EHF oplyser i et skriftligt svar, at forbundet følger situationen nøje for at evaluere og koordinere fremtidige handlinger. I svaret er der dog ingen meldinger om, hvorvidt en fremtidig sponsoraftale fortsat kan eksistere.

»Vi håber, at nogle af vores principper inden for sporten kan tjene som eksempel for den aktuelle krise.«

»I håndbold løses enhver situation i fair ånd mellem hovedsponsorerne. EHF håber, at der på trods af den kritiske situation kan findes løsninger via dialog til at løse den aktuelle konflikt.«

Nord Stream 2 og EHF indgik sponsoraftalen i 2018.