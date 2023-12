I Norge er de ved at falde ned af stolen på grund af VM i kvindehåndbold.

Problemet er bare, at det ikke er spillet på banen, der har stjålet fokus de første dage af slutrunden.

Billetpriserne til Norges kampe er nemlig så høje, at det har skræmt håndboldfansene langt væk, skriver VG. Eksempelvis var tilskuertallet til åbningskampen mod Grønland historisk lavt.

Én af dem, der er stiktossede over at skulle betale hele 900 norske kroner – svarende til cirka 570 danske koner – for en aftenbillet i Stavanger, er den norske politiker Mímir Kristjánsson.

Der var masser af grønlandske fans til åbningskampen. Men der var ikke ret mange norske. Foto: Beate Oma Dahle/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Der var masser af grønlandske fans til åbningskampen. Men der var ikke ret mange norske. Foto: Beate Oma Dahle/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg har ikke så mange penge, at jeg har råd til det. En aften i DNB Arena til 900 kroner. Det er ret voldsomt. Det må jeg sige,« siger Kristjánsson til VG og fortsætter:

»Det er helt komisk. Spørgsmålet er, om man vil lave en folkefest, så der kommer masser af mennesker med et fyldt program, eller om man vil lave det, så man har færre folk på tilskuerpladserne og får flere penge ud af det.«

Ifølge det norske medie er der kun ganske få billetter, der bliver sat til salg for cirka 400 norske kroner til hver kamp. Det er dog de klart dårligste pladser.

Det norske håndboldforbund oplyser, at billetsalget til Norges kampe er vokset en lille smule de seneste dage, men det er stadig ikke noget, der kan resultere i fyldte haller.

Langtfra endda.

Og derfor overvejer Norges Håndboldforbund da også at sætte billetpriserne ned i mellemrunden.

»Det er et tilbud, der vil medføre en markant prisnedsættelse, og det gælder alle tribuneafsnit. Målet er at lancere det inden for de næste dage, når vi har afklaret alle detaljer med billetleverandøren,« siger Lars Hojem Kvam, der er medie- og kommunikationschef i det norske håndboldforbund.

I Danmark koster en billet til de danske VM-kampe et sted mellem 285 kroner og 960 kroner.