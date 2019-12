Sandra Toft var ikke tilfreds.

Med sejren, jo. I høj grad. Men en dommerkendelse i slutningen af anden halvleg fik målvogteren op i det røde felt.

»Jeg blev sendt ud af dommerne. Jeg tror ikke, de kunne reglerne.«

Sådan lød det fra Sandra Toft, der i slutningen af kampen mod Brasilien blev sendt ud fra banen efter at være blevet ramt af en bold.

Den danske målvogter røg i jorden og måtte lige sunde sig et øjeblik.

Hun signalerede selv, at hun var klar, men dommerne sendte hende altså ud på bænken.

De mente nemlig, hun blev ramt i hele hovedet, og det fik Toft til at gestikulere voldsomt. Hun var meget uenig og ville blive på banen.

»Normalt når en målmand får bolden her, skal hun ikke ud, fordi hun får hjælp af fyssen. Jeg tror ikke, de kunne den regel,« sagde Sandra Toft, der viste, hvordan hun blev ramt omkring hagen og det øverste af brystkassen.

»I min verden er det en del af ansigtet. Der skulle jeg beherske mig for ikke at få to minutter for brok,« sagde Sandra Toft med et grin.

I stedet måtte Klavs Bruun Jørgensen sende Althea Reinhardt på banen, og fra bænken kunne Sandra Toft se holdkammeraterne hive sejren hjem. Den 30-årige målmand var da også yderst tilfreds og glad efter opgøret, der endte 24-18 til Danmark.

»Det var dejligt, det var os der slog et hul. Man kunne jo være nervøs, da de kom tilbage ved 16-15 og fik et straffekast, men det redder vi os ud af, og det er stort,« sagde den danske målvogter.

Danmark møder Frankrig i en vaskeægte gruppefinale fredag, og den kamp starter 12.30. Et opgør, hvor alt er på spil. Vinderen går videre til mellemrunden, mens taberen ryger ud i VM-mørket, inden det for alvor er blevet rigtig sjovt.