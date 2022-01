Jacob Holm er en af de danske landsholdsspillere, der har modtaget hadbeskeder efter nederlaget til Frankrig onsdag.

Holm siger, at han har modtaget »en god håndfuld beskeder«. Men selvom han påpeger, at andre holdkammerater har været endnu hårdere ramt, ryster han på hovedet over de beskeder, der tikkede ind i indbakken.

»Jeg bliver altid lidt forarget over, at folk kan finde på det. Det overrasker mig, når man ser på de profiler fra de mennesker, der gør det. Det ligner helt normale folk, der skriver sådan nogle ting. Det er underligt, og det undrer jeg mig over,« siger han til B.T. og giver et eksempel på beskedernes karakter:

»De skriver, at jeg er en ‘cunt’, at vi lavede matchfixing, at vi er ‘nogle røvhuller’.«

Danskeren var en af de bedst spillende mod franskmændene, og han har ikke meget tilovers over for dem, der beskylder Danmark for at tabe med vilje til Frankrig.

»Det er fuldstændig latterligt. Det har intet med virkeligheden at gøre. Vi ville gøre alt for at vinde den kamp, og vi ville gøre alt for at slå Frankrig ud af turneringen. Det formåede vi bare ikke i de sidste ti minutter. Det er vi stadig ærgerlige over, men nu glæder vi os til semifinalen,« siger han.

Da Holm læste beskederne i sin indbakke, var der én ting, der stod klart. At afsenderne havde islandske aner til fælles. Netop Island røg ud af EM på grund af det danske nederlag.

»Jeg har oplevet beskeder før i Bundesligaen, der er det oftest folk, der har tabt penge, men her var det snarere nationalfølelse, der var på spil. Jeg er ikke ekspert i islandske efternavne, men det var rimeligt tydeligt, at det var islændinge, der skrev,« fortæller Holm.

Han ser nu frem mod semifinalen mod Spanien. Og der fylder beskederne intet, lyder det.

»For at være ærlig… Jeg kunne ikke være mere ligeglad over, hvad de mennesker, der er sure over, at vi taber en kamp, synes. Vi spiller for Danmark, og vi koncentrerer os om de danske fans og vil gøre alt for at gøre dem glade.«

Jacob Holm og resten af Danmarks EM-eventyr kan du følge her på B.T. før, under og efter kampen fredag aften.

Kampen spilles klokken 18.