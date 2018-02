FC Midtjylland fik tæsk, da holdet onsdag aften mødte Nykøbing Falster på udebane. Kampen endte 26-19.

Nykøbing Falster. FC Midtjyllands håndboldkvinder blev splittet ad under onsdagens ligakamp mod Nykøbing Falster, hvor det blev til nederlag på 19-26.

Ifølge holdets cheftræner, Kristian Kristensen, spillede holdet så ringe, at han efter kampen havde svært ved at sætte ord på det.

- Der er ikke noget sted, man kan slå ned og sige: "Det var jammerligt lige her." Det var over hele linjen, og det er selvfølgelig ikke godkendt, siger den skuffede træner.

Allerede i første halvleg var Nykøbing Falster overlegen, og hjemmeholdet kunne gå til pause med en føring på 18-8.

Spørgsmål: Efter første halvleg var I bagud med ti mål. Hvad sagde du til spillerne i pausen?

- At de i første omgang skulle lade være med at kigge på tavlen og i stedet få tingene til at fungere.

- Det lykkedes jo momentvis, men jeg kan ikke stå og være glad oven på sådan en præstation. Det kan jeg simpelthen ikke, siger Kristian Kristensen.

Under de løbende timeouts forsøgte træneren ihærdigt at få spillerne til at rykke tættere sammen og tvinge modstanderne over kanterne.

Men Nykøbing Falster fortsatte med at gøre ondt værre, og FCM tabte kampen 19-26.

- Det eneste ros, jeg har, kan være til de unge. De kom ind og fik reddet stormen af og sørgede for, at vi ikke blev klædt fuldstændig af.

- Men det var så dårligt, så jeg gider ikke engang stå og analysere det her, siger Kristian Kristensen.

FCM ligger i øjeblikket på andenpladsen i HTH Go Ligaen med 24 point efter 18 kampe.

/ritzau/