Håndboldkvinderne fra Randers slog lørdag Ajax København, så kronjyderne fortsat kan undgå nedrykningsplayoff.

Randers var inden lørdagens udekamp mod Ajax København under pres i HTH Ligaens nedrykningsspil.

De kronjyske håndboldkvinder var pisket til at få point for fortsat at kunne drømme om at undgå playoffkampe om nedrykning. Og missionen lykkedes med en klar sejr på 26-19.

Dermed er de to hold a point nederst i gruppen med fem hold, hvor Randers endda har en kamp mere at spille.

Den skal Randers til gengæld også have point i for at ende foran Ajax København. I tilfælde af pointlighed er det således klubben, som sluttede højest i grundspillet, der ender øverst. Og her var Ajax én placering bedre end Randers.

En sejr til Ajax København ville endegyldigt have efterladt Randers på sidstepladsen og med to playoffkampe mod et hold fra 1. division om den sidste plads i næste års HTH Liga.

Nu kan Randers selv afgøre, om holdet selv eller Ajax skal ud i de to playoffkampe.

Ved pausen var Randers foran 15-11, men allerede tidligt i anden halvleg trak gæsterne fra og afgjorde reelt kampen.

Især Randers' Line Hougaard var kraftigt medvirkende til at sikre Randers den vitale sejr. Hun bankede otte mål ind på ligeså mange forsøg.

/ritzau/