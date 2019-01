Efter tre måneder uden sejre kunne Randers HK onsdag gå fra banen som vindere, da Viborg HK blev besejret.

3 måneder og 11 dage.

Så lang tid er der gået, siden Randers HK har vundet en kamp - i alle turneringer. I mellemtiden er det blevet til 11 nederlag i træk.

Onsdag tog de randrusianske håndboldkvinder så deres første sejr siden 12. oktober, da Viborg HK på hjemmebane blev besejret med cifrene 26-21 i kvindernes håndboldliga.

Med sejren hopper Randers op på 11.-pladsen med 10 point. Viborg ligger på 8.-pladsen med 16 point.

Randers kom godt fra start onsdag og var foran 4-0, inden udeholdet første gang fik bolden i mål.

Men da først Viborg havde fået hul på bylden, gik der ikke længe, før Randers var blevet indhentet og overhalet. Efter ni minutter stod der 4-4, og to minutter senere kom viborgenserne for første gang foran med 6-5.

Viborg nåede at komme foran med fire mål, inden Randers med en fin slutspurt gjorde det til pausestillingen 13-14.

Først ti minutter inde i anden halvleg var der igen lighed på måltavlen, men derfra begyndte Randers så småt at tage over. Med ti minutter tilbage var Randers foran med to mål.

Derefter gik pusten lidt af Viborgs ballon, så den randrusianske sejr i sidste ende blev komfortabel.

/ritzau/