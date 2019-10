Randers HK er truet på eksistensen.

Håndboldklubben 'har brug for at få kapital stillet til rådighed allerede i den kommende uge,' lyder det fra bestyrelsen.

Ifølge Randers Amts Avis er Randers HK derfor i et nyhedsbrev kommet med et opråb til sponsorer og aktionærer.

Der skal mellem en halv og to millioner kroner i kassen, ellers kan en lukning allerede blive en realitet om få måneder.

Ironisk nok er håndboldklubben i øjeblikket i gang med en kampagne, hvor indbyggere og virksomheder skal smide minimum tre millioner kroner i den slunkne klubkasse.

Problemet er bare, at Randers HK ikke har penge nok lige nu til at klare sig til den indsamling er forbi.

I nyhedsbrevet bliver der gjort opmærksom på, at hvis ikke der kommer penge ind NU, vil 'der være en overvejende risiko for, at vi ikke kan komme til at se Randers være repræsenteret i den bedste række allerede fra november'.

En halv million 'vil række langt', mens to millioner i kassen 'vil skabe en fuldstændig ro til hele aktietegningen' - den slutter først i december.

Randers Amts Avis skriver, at der skulle være løn nok til udbetaling pr. november.

»Men vi kan se, at vi kommer til at stå med samme udfordring igen, når vi skal betale den næste løn, og samtidig har vi også kreditorer, som vi skal betale afdrag til,« siger Randers HK-formand Peter Møller-Lassen til Randers Amts Avis.