Han lå på hospitalet i 32 dage, blev opereret mere end 30 gange og blev fuldstændig afkræftet. Han tabte hele 23 kilo.

GOG-fløjen Emil La Cour Andersen blev nærmest fra den ene dag til den anden alvorligt syg i oktober 2022. Søndag aften kunne han sammen med holdkammeraten og barndomsvennen Simon Pytlick så løfte pokalen, da GOG vandt pokalturneringen efter en finalesejr på 34-29 over Skjern.

Da pokalen skulle løftes, kaldte Simon Pytlick holdkammeraten hen for at lade ham få den fantastiske oplevelse efter alt det, som Emil La Cour Andersen har været igennem.

Derfor var det også en rørt Simon Pytlick, der satte ord på oplevelsen med holdkammeraten.

Simon Pytlick og Lukas Jørgensen efter pokaltriumfen. Foto: Ernst van Norde Vis mere Simon Pytlick og Lukas Jørgensen efter pokaltriumfen. Foto: Ernst van Norde

»Det, som han har gået igennem, er ikke noget, jeg vil byde min værste fjende. Jeg har set ham være tæt på ikke at være her mere. Undskyld, det er virkelig hårdt at se en barndomsven lide så meget, som han gjorde,« sagde en rørt Simon Pytlick til TV 2 Sport.

GOG-anføreren forklarer videre, at Emil La Cour Andersen stadig er en del af holdet til trods for, at han har været ude af truppen i længere tid på grund af sygdomsforløbet.

Fløjspilleren var iført jeans i stedet for shorts og har, siden han blev ramt af en kronisk betændelsestilstand i tyktarmen og senere fik den opereret væk, kæmpet for at komme tilbage.

Nu kan Emil La Cour Andersen heldigvis træne igen med førsteholdet på fuld styrke, og han har fået sit comeback på GOGs andethold i 2. division.