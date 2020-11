Sønderjyske førte fra start til slut i Aarhus, men var alligevel i fare for pointtab i sidste sekund.

Sønderjyskes håndboldherrer har ramt en god stime i Herre Håndbold Ligaen.

Mandag aften vandt Jan Pytlicks mandskab med 26-25 ude over Århus Håndbold efter at have ført fra start til slut, da begge hold tog hul på anden halvdel af ligaens grundspil.

I kampens sidste sekunder kunne hjemmeholdet have udlignet, men Josip Cavar reddede det afsluttende forsøg.

Sejren er særdeles vigtig, da begge klubber ser ud til at være blandt den gruppe af hold, som skal kæmpe om at komme med i slutspillet.

Her ser det nu godt ud for Sønderjyske, som indtager femtepladsen med 15 point, mens aarhusianerne ligger lige uden for top-8 med 12 point. De to klubber har nu spillet en eller to kampe mere end de omkringliggende konkurrenter.

Der var spillet cirka 20 sekunder, da Sønderjyske scorede første gang, og det viste sig at være et varsel om, hvad der ventede. Sønderjyderne var derfra foran i resten af kampen.

Ved pausen lød føringen på 14-9. Det var blandt andet resultatet af, at Århus Håndbold var blevet straffet hårdt for en stribe uprovokerede fejl. Samtidig havde Josip Cavar gjort det solidt i Sønderjyskes mål.

I anden halvleg kom aarhusianerne bedre med, og flere gange havde hjemmeholdet muligheden for at reducere afstanden til et enkelt mål.

Det lykkedes dog først med cirka to minutter tilbage af opgøret og igen et minut senere.

Derfor endte der alligevel med at blive lidt neglebideri på sidelinjen og tilskuerpladserne. Først erobrede hjemmeholdet bolden, men smed den væk i en kontra.

Efter en stærk dobbeltredning af Jens Fredsgaard fik aarhusianerne fem sekunder til et sidste forsøg på at få point, men angrebet endte i et kvalificeret, men brændt frikast fra August Wiger.

