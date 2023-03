Lyt til artiklen

Simon Pytlick er blevet en populær herre.

VM-guld og spil i verdensklasse har gjort den 22-årige GOG-spiller til en ny håndbolddarling.

Det har han især mærket på sine sociale medier. Og især på Instagram. Da han gik ind i 2023, havde han omkring 5.500 følgere.

Tre måneder senere nærmer han sig 30.000 følgere – og han var ifølge tal fra Crowdtangle den spiller, der vækstede allermest under VM med næsten 270 procent vækst i antallet af mennesker, der gerne vil følge ham.

»Jeg har selvfølgelig lagt mærke til, at der er mange, der har fulgt mig. Der skete pludselig et kæmpe boost på Instagram, men det er ikke det, jeg bruger mest tid på,« siger Pytlick til B.T.

Han har ikke overvejet at få hjælp til sine sociale medier som så mange andre atleter.

»For det første har jeg ikke interesse i, at folk skal være inde over mit privatliv. Og så ved jeg ikke, om jeg er så meget fynbo, at jeg tager det lidt, som det kommer, i hverdagen,« siger han med et smil.

GOG-stjernen kan da også mærke interessen på andre måder.

»Jeg har mærket, at interessen for mig er blevet større. Efter kampene er der flere, der vil have billeder og autografer. Jeg kan også mærke det i hverdagen, så jeg ville lyve, hvis jeg sagde, det ikke havde ændret sig,« siger han.

Pytlick er netop blevet præsenteret i den tyske storklub Flensborg-Handewitt. Han var ikke på banen, da Danmark søndag mødte Tyskland, da landstræner Nikolaj Jacobsen valgte at give ham et hvil i det hårde program.