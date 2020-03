Fra kvinder til mænd. Jan Pytlick er ikke i tvivl - der skal ske noget nyt.

»Jeg går efter at træne et herrehold, det kunne være rigtig spændende,« siger han:

»Jeg har brug for nye udfordringer, og det vil være sindssygt motiverende at arbejde med herrespillere.«

I et interview med TV 2 Sport afslører den 52-årige håndboldtræner nu sine planer for fremtiden.

Og det indebærer altså - hvis alt går efter planen - et farvel til kvindehåndbolden, der ellers har været en stor del af fynboens karriere. Både i klub- og landsholdsregi.

Jan Pytlick blev i slutningen af 2019 fyret i Odense Håndbold efter et stort pokalnederlag og har siden været uden job.

Tiden har han ifølge interviewet med TV 2 brugt til at tænke over, om livet overhovedet skal indeholde håndbold i fremtiden. Og det skal det altså i form af herrehåndbold.

Men der kan også være en anden stor ændring i Jan Pytlicks liv på vej.

Fra Danmark til Rusland.

For han fortæller, at han er i dialog med det russiske håndboldforbund om at overtage det ledige job som træner for det traditionsrige herrehåndboldlandshold. Her stoppede Eduard Koksharov efter et skuffende EM i januar og efter et nederlag til Danmark.

»Det vil være den største udfordring i min trænerkarriere, hvis jeg får jobbet,« siger Jan Pytlick til TV 2 Sport.

I det russiske håndboldforbund er han i kontakt med trænerlegenden Jevgenij Trefilov, der i dag er vicepræsident.