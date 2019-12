Sikke et drama. Odense Håndbold er efter sejr på 26-25 over København Håndbold klar til søndagens pokalfinale.

»Det var virkelig på det yderste. Sjældent har mine tropper været så meget ude i tovene,« sagde Odense-træner Jan Pytlick til B.T. efter kampen, der blev spillet i Gråkjær Arena i Holstebro.

Lykkes det for Odense Håndbold at vinde finalen, bryder han sin titelforbandelse. For siden han fik ansættelse i den fynske klub i 2016, er det ikke lykkedes for ham at føre spillerne frem til titler.

»Men nu skal det være. Vi har de seneste sæsoner hentet dygtige spillere til klubben. Den investering ønsker ledelsen naturligvis at få afkast af,« sagde Jan Pytlick.

Odense førte i semifinalen mod København 14-10 og lignede en sikker vinder, da de 22 minutter før tid bragte sig foran 18-13.

»Herefter stivner vores spil fuldstændigt, og det betød, at København kom tilbage i kampen,« sagde Jan Pytlick.

København var foran 22-21, men takket være en scoring af hollænderen Nycke Groot i sidste angreb, fik Odense udlignet til 22-22.

Dermed skulle kampen ud i forlænget spilletid, hvor Odense var bedst.

»Selvfølgelig er jeg glad for sejren. Årsagen til at den kommer i hus er primært, at vores 7 mod 6-spil fungerede,« sagde Jan Pytlick.

Odense-profilen Mie Højlund lagde ikke skjul på, at hun var godt tilfreds.

»Vi må erkende, at vi var heldige. Men sejren betyder enormt meget for os. Det er altid sjovt at spille om titler. Så i finalen har vi tænkt os at spille frit,« sagde Mie Højlund.

Hun var med på det danske kvindelandshold, der ved håndbold-VM tidligere på måneden i Japan erobrede niendepladsen og dermed gik glip af muligheden for OL-kvalifikation.

»Alle landsholdsspillere - heriblandt mig selv - var enormt skuffet over VM-resultatet. Men nu er vi tilbage i vores respektive klubber, og det er altså rigtig godt,« sagde Mie Højlund.

Hos København Håndbold blev en anden af de danske VM-spillere, Mia Rej, topscorer med otte fuldtræffere.

»Det er svært at forklare, hvad der præcist gik galt for os mod København. Vi har Odense i sækken, men taber alligevel. Det er enormt skuffende. Men stor ros til fynboerne. De fik leveret bevis for, at de er mere rutinerede end os,« saged Mia Rej.

Sent lørdag eftermiddag bliver afgjort om Odense Håndbold skal møde enten TTH Holstebro eller Herning-Ikast Håndbold i finalen søndag klokken 16.00.