Jan Pytlick er havnet i en meget sær situation.

Saudi-Arabiens danske landstræner har nemlig ikke lov til at arbejde i Danmark på grund af skattemæssige årsager, da han har bopæl i Danmark og er ansat i Saudi-Arabien, skriver TV2.

Det vil sige, at han misser holdets VM-testkampe mod Danmark, som spilles torsdag og lørdag.

»Det er den måde, jeg er ansat på. Jeg må ikke arbejde i Danmark, men jeg havde ikke lige regnet med, at det blev betragtet som at arbejde i Danmark, hvis jeg kom en enkelt dag som træner, men sådan er det. Der er lovgivningen fuldstændig klar og tydelig,« siger Jan Pytlick til TV2.

Saudi-Arabiens landstræner fortæller desuden, at han ikke var klar over problematikken, da de sagde ja til at spille mod Danmark.

Den tidligere danske kvindelandstræner mener, at det ville blive 'lidt dyrt' for ham, hvis han skulle tage testkampene, som nu i stedet varetages af hans danske asistent, Morten Soubak.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen har begrundet møderne med den upåagtede modstander med, at Danmark er i gruppe med Tunesien og Bahrain, hvis stil kan sammenlignes lidt med Saudi-Arabiens.

Jan Pytlick fik stor kritik for at tage jobbet som landstræner i det kontroversielle land, men han bed igen - læs mere her.