En Pytlick til Pytlick.

Den danske håndboldtræner Jan Pytlick har hentet et særdeles velkendt spiller til Odense Håndbold: datteren Camilla.

Hun skifter til klubben med øjeblikkelig virkning fra Gudme HK - og det sker delvist af nød.

Odense Håndbold er igennem et hårdt program, der foruden ligahåndbold også indeholder Champions League-dyster.

Camilla Pytlick er ny spiller i Odense Håndbold. (Foto: Odense Håndbold) Vis mere Camilla Pytlick er ny spiller i Odense Håndbold. (Foto: Odense Håndbold)

'Vi er glade for, at Camilla er kommet ind i truppen, men vi er også meget glade for, at Gudme HK har hjulpet os i den situation, som vi står i, hvor mange spillere er med stor belastning på grund af de mange kampe. Camilla har trænet med os det sidste halvandet års tid, så hun kender holdet godt og kender vores spil,' siger Jan Pytlick til Odense Håndbolds hjemmeside.

Og så skal vi også høre et par ord fra den 21-årige playmaker.

»Det er utroligt spændende at skulle starte i Odense Håndbold. Det glæder jeg mig meget til. Jeg har jo været så heldig at træne med Odense Håndbold gennem et stykke tid nu, så jeg kender mange af pigerne, og jeg kender spillet. Jeg kommer jo godt nok ind i truppen på en lidt sørgelig baggrund, hvor nogle spillere er småskadede. Min rolle bliver så at komme ind og supplere holdet, og det er en udfordring, som jeg som sagt glæder mig meget til,« siger Camilla Pytlick.

Hun har fået en kontrakt for resten af sæsonen frem til 30. juni 2019.