Er Jan Pytlick fyringstruet i sit job som cheftræner i Odense Håndbold efter fynboernes chokerende store nederlag på 25-33 i pokalfinalen mod Herning-Ikast?

»Det kan man aldrig vide. Spørg hellere klubledelsen end mig. Det er deres valg og vurdering, om jeg fortsat skal stå i spidsen for holdet,« lød Jan Pytlicks svar på B.T.s spørgsmål og tilføjede:

»Hvis de beslutter sig for, at vores veje skal skilles, finder vi nok en løsning på det. Jeg ved i hvert fald bare, at jeg er klar til at arbejde videre med pigerne. For jeg synes, at vi spillemæssigt har flyttet os. Men det er ikke sådan, at jeg frygter for mit job. Jeg tror nemlig fortsat på, at vi nok skal få løftet det her endnu mere.«

Faktum er, at ambitiøse Odense Håndbold siden Jan Pytlicks ansættelse i cheftrænerjobbet i 2016 ikke har vundet en eneste titel, selvom man i samme periode har forstærket holdet med en lang række danske og udenlandske stjerner.

Odense Håndbolds cheftræner Jan Pytlick. Foto: Henning Bagger Vis mere Odense Håndbolds cheftræner Jan Pytlick. Foto: Henning Bagger

»Det er selvfølgelig ikke godt nok. Jeg er vildt skuffet og enormt frustreret over, at det endnu engang ikke lykkes for os at slå til i en afgørende kamp. Hvad årsagen er, skal vi have kigget på. Men ærlig talt troede jeg, at vi var kommet længere i vores udvikling end tilfældet er,« sagde Jan Pytlick.

Odense Håndbold fik ellers en perfekt start eftersom de lynhurtigt bragte sig foran 3-1. Men efter et kvarters spil førte Herning-Ikast 11-6.

»Det gik stærkt på dette tidspunkt af kampen. Set i bakspejlet skulle vi nok have forsøgt at sætte en prop i. Men i stedet fortsatte vi med at tabe duellerne,« sagde Jan Pytlick med et ansigtsudtryk, der signalerede skuffelse.

Jan Pytlick mente ikke, at hans spillere var ramt af finalenerver.

»Det synes jeg egentligt ikke, at de var. Spillerne har stået i lignende situationer før. Jeg synes bare, at Herning-Ikast får lov til at komme alt for let til sine mål. Selvfølgelig kan jeg ikke afvise, at det mentalt sidder i spillerne, at vi de seneste sæsoner ikke har vundet et eneste mesterskab, selvom vi har været tæt på. Men op til finalen har vi altså ikke brugt megen tid på at tale om den såkaldte lyserøde elefant,« lød Jan Pytlicks slutreplik.

Der blev ved Final4-arrangementet også spillet om tredjepladsen. I den kamp vandt TTH Holstebro overraskende 28-24 over København Håndbold.