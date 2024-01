En håndboldslutrunde kan være enormt overvældende.

Det kan landsholdsstjernen Simon Pytlick i den grad skrive under på.

For under sidste års VM gik han fra 'bare' at være slutrundedebutant til pludselig at være på alles læber.

Sammen med landsholdet blev han verdensmester. Det betød, at han og resten af truppen den 30. januar 2023 kørte til Rådhuspladsen for at lade sig hylde foran tusindvis af danske fans.

Ligesom resten af truppen trådte Simon Pytlick ud på balkonen til massiv jubel. Han kan bare ikke huske lige netop det moment.

»Jeg har fuldstændig slettet fra hukommelsen, at jeg har stået derude. Lige præcis den scene, som nærmest er den fedeste, kan jeg ikke huske,« siger han i dokumentaren 'Simon Pytlick – i medgang og modgang' på TV 2 Play.

Danskeren forklarer det selv med, at hele måneden havde budt på mange følelser, han var mæt og ikke helt forberedt på alt det, der skete, og måske var det årsagen til, at hovedet 'lige præcis dér' lukkede ned.

Han har tidligere fortalt, hvordan han efter VM-guldet valgte at trække sig. Blandt andet handlede han ikke i to uger, efter han kom hjem til GOG, som han spillede for på det tidspunkt. Det var for at få ro på.

Simon Pytlick og Mads Hoxer under hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag den 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

For han kunne mærke interessen for ham, også på de sociale medier, hvor der skete et kæmpe boost.

I år er han igen med til slutrunden, efter hans deltagelse ellers hang i en tynd tråd.

Simon Pytlick blev i 2023 ramt af en skade, og i første omgang lød det, at man forventede, han var ude resten af året, hvilket betød et kapløb mod tiden for at blive EM-klar.

Men han er kommet stærkt tilbage og har fortalt til B.T., hvordan han blandt andet i syv uger knoklede to-tre gange om dagen for at nå det.

De første fire uger tilbragte han hjemme hos sine forældre og de sidste syv var han hjemme i Flensborg-Handewitt.

For han ville være klar. Og landsholdets fysioterapeut Anja David Greve troede på, han kunne nå det.

»Jeg var egentlig okay afklaret med, at jeg ikke skulle til EM, fordi min fod var så dårlig, som lægerne sagde. Jeg kom så hjem til Fyn, og Anja er jo så skide stædig. Hun sagde til mig: ‘Det kan vi godt nå’. Og så gav jeg det en skalle de næste syv uger. Jeg sagde til hende, du skal bare sige, hvad jeg skal gøre. Jeg vil nå at spille kampe for Flensborg og med til slutrunden. Det blev intenst,« fortalte Simon Pytlick blandt andet.