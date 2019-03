Med købet af stjernespilleren Nycke Groot kommer Jan Pytlick, som det ser ud lige nu, til at råde over hele ni bagspillere i næste sæson.

Og særligt på playmakerpositionen ser der ud til at blive trængt i Odense Håndbold, hvor Pytlick er cheftræner.

Foruden Nycke Groot, råder Jan Pytlick også over to landsholdsspillere på samme position, Mie Højlund og Nadia Offendal, hvilket - set udefra - kunne give anelse kamp om spilletiden mellem de to og hollandske Nycke Groot.

Men sådan ser Jan Pytlick ikke på situationen.

Mie Højlund er efterhånden en fast bestanddel af landstræner Klavs Bruuns hold. Foto: Claus Fisker Vis mere Mie Højlund er efterhånden en fast bestanddel af landstræner Klavs Bruuns hold. Foto: Claus Fisker

»Jeg synes efterhånden ikke, at der i dag ikke er noget, der hedder en decideret playmaker. Alle skal jo kunne spille alle situationer i bagkæden,« fortæller Jan Pytlick og fortsætter:

»Det er også noget, jeg har talt med dem (Mie Højlund og Nadia Offendal, red.) om; at vi skal kunne cirkulere rundt. Der bliver rigeligt plads til alle. Med mange sindssygt hårde kampe kræver det også, at vi har mange dygtige spillere, som vi kan skifte ud med undervejs.«

Hvad har du ellers snakket med dem om i forhold til den her situation?

«Jeg refererer ikke fra interne samtaler, så det bliver mellem dem og mig.«

Kristina 'Mulle' Kristiansen sammen med Jan Pytlick under EM i 2014 - som også var Pytlicks sidste slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kristina 'Mulle' Kristiansen sammen med Jan Pytlick under EM i 2014 - som også var Pytlicks sidste slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe

Men Jan Pytlick understreger gerne, at det ikke kun er Mie Højlund og Nadia Offendal, der skal forberede sig på at komme vidt omkring på banen. Det gælder for alle spillerne, fordi spillet i dag, ifølge Jan Pytlick, har udviklet sig og er blevet mere moderne, hvorimod man tidligere var mere fasttømret på positionerne.

Om Odense Håndbold har flere forstærkninger på vej, vil han hverken be- eller afkræfte.

»Ligesom alle andre klubber kigger vi i markedet, om vi skal forstærke os eller ej. Det er en løbende proces, og lige nu er jeg meget tilfreds med den trup, vi har.«

Odense Håndbold vandt onsdag aften grundspillet i kvindernes håndboldliga.