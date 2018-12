Jan Pytlick fokuserer mest på eget niveau, når Odense Håndbold møder Nykøbing F. i kvindernes pokalfinale.

Træner Jan Pytlick så lørdag sit Odense-hold vende et truende nederlag til sejr i pokalsemifinalen i Santander Cup, da stillingen 10-18 i anden halvleg blev vendt til sejr på 27-25 mod Team Esbjerg.

Søndag gælder det så Nykøbing F. i finalen ved Final 4-stævnet i Esbjerg.

- Det bliver en helt anden kamp, da Nykøbing spiller på en helt anden måde og meget hurtigt. Nu skal vi se noget video af dem, men jeg tænker da, at vi har gode muligheder for at vinde, siger Jan Pytlick.

- Jeg har stor respekt for Nykøbing, som vi altid har haft problemer mod, men vi skal fokusere mest på at få vores eget spil til at køre. Rammer vi topniveauet, så tror jeg, at Nykøbing får det svært.

Også Odenses topscorer i semifinalen, Mette Tranborg, har stor respekt for Nykøbing.

- Vi ved, at de er gode til at løbe kontra. Får vi ikke gjort vores angreb ordentligt færdige, kan de løbe med os, og det må for alt i verden ikke ske.

- Derfor skal vi sørge for at spille tålmodigt angreb og dække ligeså hårdt op som i anden halvleg mod Team Esbjerg. Det bliver en hård finale mellem to gode hold. Det bliver meget lige, forudser Mette Tranborg.

Nykøbing F. spillede den tidlige semifinale lørdag og vandt med hele 37-18 over Randers, men i Odense tror man ikke, at det får stor betydning, at modstanderen slap nemmere igennem og spillede tidligt.

- Der er selvfølgelig noget i forhold til restitution, men jeg er sikker på, at vi nok skal være 100 procent klar søndag, forsikrer Tranborg.

Heller ikke Pytlick frygter scenariet.

- Der vil sidde lidt i fødderne, men det skal vi sgu nok kunne klare, lyder det fra træneren.

Finalen begynder søndag klokken 16. Forinden mødes Randers HK og Team Esbjerg i kampen om tredjepladsen klokken 13.30.

/ritzau/