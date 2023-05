Han blev i den grad landskendt på få uger.

Og Simon Pylick har da også mærket, hvordan VM-triumfen i januar har påvirket hans hverdag.

For i TV 2 Sports program 'Det brede punkt' fortæller håndboldstjernen, hvordan han skulle vænne sig til at blive genkendt.

Mange vidste pludselig, hvem han var, og selvom alle er søde, når de henvender sig til ham, har der stadig været fokus på, hvordan han har haft det.

Simon Pytlick under hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Pytlick under hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er gået op for mig, hvordan det mentale spil også kan påvirke en. Og jeg tror måske, at det sværeste i den her proces har været, at der er så mange, der er kommet og har spurgt: 'Er du okay?', 'Har du det godt?', og det tror jeg måske indirekte har gjort, at man får en noier på, fordi man er sådan lidt: 'Hvad er det, jeg ikke kan se, som I alle sammen kan se?', siden der er så mange, der spørger,« fortæller GOG-spilleren i programmet.

Et spørgsmål, Simon Pytlick, der bragede igennem på den store VM-scene, dog godt ved kommer fra et godt hjerte, for det er set før, hvordan den pludselige og massive opmærksomhed kan påvirke spillere.

Noget, Mathias Gidsel eksempelvis har talt meget åbent om.

Han har fortalt ærligt om, hvordan han oplevede et mentalt dyk, da han kom tilbage til hverdagen efter det store internationale gennembrud, som han fik, da Danmark sikrede sig VM-guldet i Egypten i 2021.

»Det er uforståeligt for mig, hvordan man kan gå fra karrierens højdepunkt til indledningen på den største nedtur fem-seks dage senere. Måske var presset langsomt med til at æde mig op. Jeg har aldrig prøvet at være så stresset og nedbrudt før, og jeg må også indrømme, at jeg blev overrasket over, at det ramte mig,« fortalte han i et interview med Jyllands-Posten.

Han kunne mærke, der var et problem, og han fik herefter hjælp fra Team Danmarks sportspsykolog.