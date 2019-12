Jan Pytlick bekræfter, at han er enig i fyring af ham selv som cheftræner for håndboldklubben Odense Håndbold.

I en snak med TV2 Sport gør Pytlick det klart, at han også selv indkaldte til mandagens møde med bestyrelsesformand Jørn Bonnesen, efter at Odense søndag havde tabt pokalfinalen mod Herning-Ikast med 25-33.

»Det var mig selv, der bad om et møde i går aftes (søndag, red.).«

»Vi har siddet og drøftet tingene igennem, hvordan det så ud, og vi er blevet enige om, at det nok var bedst for alle parter, at vi skiltes.«

»Jeg havde en rigtig god snak med Jørn Bonnesen om det, og vi kom frem til den konklusion, at der nok skulle ny energi til. Det er ikke fordi, at jeg på nogen måde har mistet troen på det,« siger Jan Pytlick ifølge TV2 Sport.

Mandag blev fyringen præsenteret på et pressemøde af Jørn Bonnesen, uden at Jan Pytlick deltog.

Her fortalte formanden, at det havde været en følelsesladet mandag, men at resultaterne dikterede, at man stoppede samarbejdet.

Jan Pytlick kom til Odense som træner i sommeren i 2016, og han har som træner tabt pokalfinalen to gange med Odense, som han også har tabt en DM-finale med.

I februar forlængede parterne kontrakten, så den løb frem til sommeren i 2022.

Klubben meddelte mandag, at assistenttræner Karen Brødsgaard overtager jobbet som cheftræner midlertidigt.

52-årige Pytlick forventer dog at blive i sporten.

»Nu skal det lige bundfælde sig lidt, men så vil jeg sige, jeg er åben igen. På et eller andet tidspunkt vil jeg gerne arbejde med håndbold,« siger Jan Pytlick.

Inden han kom til Odense Håndbold, var han træner i makedonske Vardar.

Jan Pytlick var træner for de danske håndboldkvinder første gang fra 1998 til 2005, og han stod igen i spidsen for de danske håndboldkvinder fra 2007 til 2014.

I de perioder vandt han OL- og EM-guld med det danske landshold.

