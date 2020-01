Han kom slet ikke på banen.

Men Morten Olsen var bestemt i erindringen hos de danske håndboldfans i Malmø, da det danske landshold spillede 'afskedskamp' ved EM. En speciel situation opstod nemlig i anden halvleg, da de pludselig begyndte at råbe efter ham. Højt og takfast.

Noget, der lignede en direkte besked til landstræner Nikolaj Jacobsen. Og noget, B.T spurgte landsholdsspilleren til efter kampen, da en rødglødende og rasende Olsen stormede gennem mixed zone.

Der var stor opbakning fra publikum på et tidspunkt. Betyder det overhovedet noget?

»Det betyder da, at der i hvert fald er nogen, der gad se mig spille i dag,« sagde Morten Olsen, da B.T fangede ham efter den forgæves sejr over Rusland. Og så var han hurtigt væk fra mixed zone igen.

Noget, der godt kunne lyde som noget af en stikpille til den danske landstræner.

Morten Olsen blev skiftet ind i truppen efter kampen mod Island og fik en smule spilletid mod Ungarn. Kampen mod Rusland måtte han dog se fra bænken, og det bemærkede de danske fans altså. Morten Olsen blev for nylig kåret til årets spiller for 2019 i Bundesligaen og har været en stor profil for Hannover og en af hovedårsagerne til, at holdet i øjeblikket ligger på andenpladsen i den tyske håndboldliga.

Den danske sejr over Rusland ændrer dog ikke på, at Danmark er færdige ved årets slutrunde. For landsholdet stod inden kampen i en situation, hvor Island skulle vinde for at holde liv i det danske EM-håb. Det skete ikke, og Danmark skal derfor torsdag hjem fremfor at forberede sig til mellemrunden.