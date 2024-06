Emil Nielsen blev hovedpersonen, da FC Barcelona strøg i Champions League-finalen, hvor Aalborg venter.

Emil Nielsen blev den store hovedperson, da FC Barcelona lørdag sikrede sig billetten til Champions League-finalen, hvor Aalborg Håndbold venter.

Den danske målvogter stod et brag af en kamp mod THW Kiel i semifinalen og var afgørende for, at spanierne snuppede en knusende sejr på 30-18.

Da han med cirka ti minutter igen overlod pladsen mellem stængerne til den spanske keeperstjerne Gonzalo Pérez de Vargas rejste størstedelen af de knap 20.000 tilskuere i Lanxess Arena sig og klappede danskeren af banen.

En smule betuttet tog han imod hyldesten og gemte hovedet i skulderen på den franske stjerne Dika Mem, der lykønskede sin danske kollega.

Gennem hele kampen havde Emil Nielsen pillet pynten af blandt andre Magnus Landin på Kiels venstrefløj og sluttede med en redningsprocent på næsten 47.

Den 27-årige aarhusianer kan meget vel blive en sten i skoen på Aalborg, når det søndag aften klokken 18 gælder finalen i den mest fornemme klubturnering.

Allerede fra begyndelsen var Emil Nielsen afgørende for, at opgøret blev en ensidig affære.

I første halvleg havde Kiel rigtig svært ved at sammensætte angreb, der kunne ryste en stærk spansk defensiv. Og når det lykkedes, kom Emil Nielsen ganske ofte i vejen for tyskerne.

I den anden ende havde Barcelona meget let ved at skabe store muligheder og udnyttede flere gange, at THW Kiel spillede syv mod seks, hvilket betød, at det tyske mål stod tomt.

Det betød, at Barcelona kunne gå til pause med en klar føring på 15-9.

Efter pausen fortsatte kampbilledet i de første minutter, men da der var gået cirka fem minutter ramte Kiel en god fase.

Pludselig sad defensiven i skabet, og to kontrascoringer i træk betød, at hullet var minimeret til fire.

Men Barcelona var altså bare stukket af, og da først spanierne igen fandt melodien offensivt, var der absolut intet at rafle om.

/ritzau/