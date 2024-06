PSG blev fransk mester i håndbold i sidste runde. Det var samtidig Nikola Karabatics sidste klubkamp.

Paris Saint-Germain er fransk mester i håndbold for 11. gang.

Det er en kendsgerning, efter at holdet i sidste spillerunde vandt 39-36 på hjemmebane over Aix. PSG tager mesterskabet et point foran Nantes på andenpladsen.

Det er tiende gang i træk, at PSG løber med den franske ligatitel.

Den sidste ligakamp mod Aix var samtidig den sidste klubkamp i karrieren for den franske håndboldlegende Nikola Karabatic.

Derfor var fredagens kamp også flyttet fra PSG's normale hjemmebane Stade Pierre de Coubertin, der har plads til lidt over 4000 tilskuere, til den store Accor Arena, der kunne huse 20.000 tilskuere på lægterne til en sidste hyldest.

40-årige Karabatic har meldt ud, at han stiller håndboldskoene på hylden efter sommerens OL på hjemmebane i Paris.

Karabatic har spillet i PSG siden 2015. Tidligere var han også forbi Montpellier, THW Kiel og FC Barcelona.

Han blev kåret til verdens bedste spiller i både 2007, 2014 og 2016.

Med Frankrig har Karabatic tre gange vundet OL, ligesom det er blevet til fire verdensmesterskaber og tre europamesterskaber.

Cv'et tæller også utrolige 20 nationale mesterskaber - 16 franske og 4 tyske - samt 3 Champions League-triumfer.

/ritzau/