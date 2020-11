Hvad vil du helst – undvære din familie eller sporten, du lever af, i en måned?

Det spørgsmål har flere nordjyske profiler måttet tage stilling til, siden Nordjylland lukkede ned. En af dem er Mors-Thy Håndbolds rutinerede målvogter Søren Pedersen.

»Det er selvfølgelig en kæmpe bet for mig. Jeg elsker at spille håndbold, så det bliver hårdt mentalt, at det ikke er muligt den næste tid. Det bliver et kæmpe afsavn.«

Sådan fortæller han til Thisted Posten. Årsagen er, at Søren Pedersen bor i netop Thisted. Og da syv nordjyske kommuner lukkede ned, besluttede hans klub, at alle kampe og træninger foregår på Mors.

Derfor stod han over for et valg. Skulle han flytte midlertidigt – og dermed undvære sin familie – eller skulle han vælge håndbold fra de næste uger?

Valget faldt på det sidste, da han har en kone, der arbejder, og tre børn 'i den yngre aldersgruppe', som han selv formulerer det. Lige nu gælder anbefalingen om ikke at bevæge sig ud af kommunen indtil 3. december.

Der er ikke nogen garanti for, det ikke bliver forlænget, men sikkert er det, at han, som det ser ud nu, går glip af fire kampe. Og at han er midlertidigt ude af håndbold, kan få betydning.

»Det kan få store konsekvenser. En måned væk fra det hele, en måned væk fra skuddene, en måned væk fra smidigheden og de dybe udfald, det kommer til at tage lidt tid at komme igennem det,« siger Søren Pedersen til TV 2 Sport og uddyber, at der principielt kan gå tre måneder, før han kan spille kamp igen, fordi han, når han kommer tilbage, lige har en måned til at bevise sit værd, og så kommer der en måned uden kampe derefter.

Mors-Thy Håndbold har også Rasmus Bech og Frederik Tilsted, der til daglig bor i Thisted Kommune.

De har valgt at flytte midlertidigt, så de kan deltage i træning og kampe, oplyste håndboldklubben i sidste uge. Her skrev de også, at Søren Pedersen ikke kunne få en måneds fravær til at gå op med tre mindre børn, selv om han gerne ville.

»Det har vi som klub fuld forståelse for og bakker fuldstændigt op omkring. Det er klart, at spillerne virkelig ofrer sig her i og med, at de forlader deres familier i en måned. Det er klubben dem dybt taknemmelige for,« sagde klubbens sportsdirektør, Henrik Hedegaard, i den forbindelse.