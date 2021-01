Landsholdsspilleren Emil Jakobsen er konstateret smittet med covid-19 i Egypten, hvor der lige nu hersker kaos ved VM i håndbold.

Alle Danmarks spillere skal derfor testes inden fredagens åbningskamp mod Bahrain, men et negativt testsvar betyder ikke nødvendigvis, at alle er raske.

Det fortæller Kasper Iversen til B.T. Han er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev og Gentofte Hospital.

»Der kan potentielt være flere smittet om to dage, selvom diverse tests viser noget andet i dag. Det har vi oplevet tidligere med virussen.«

Fløjspilleren Emil Jakobsen er testet positiv for COVID-19 i Egypten. Foto: Henning Bagger Vis mere Fløjspilleren Emil Jakobsen er testet positiv for COVID-19 i Egypten. Foto: Henning Bagger

Morten Olsen er værelseskammerat med Emil Jakobsen. Er det forsvarligt at sende ham på banen, hvis han testes negativ?

»Det er ikke de sundhedsmæssige retningslinjer, og jeg vil aldrig anbefale noget andet. På den anden side kan du sige, at hvis Morten Olsen testes negativ, så har han ingen virus i halsen, og det vil betyde, at der er en meget lille chance for, at han smitter andre. Det er en vurdering, og så er der både argumenter for og imod.«

Der kommer flere og flere positive tests, og flere hold har trukket sig. Burde man aflyse VM?

»Jeg vil ikke vurdere, om VM skal aflyses eller ej. Men det er selvfølgelig ikke optimalt, at der er så meget smitte dernede på nuværende tidspunkt.«

Håndboldlandsholdet er havnet i et kaos i Egypten. Foto: Philip Davali Vis mere Håndboldlandsholdet er havnet i et kaos i Egypten. Foto: Philip Davali

Holdene kan omgås hinanden på hotellerne i boblen. Er det en god idé?

»Nej, det er det bestemt ikke. Jo mere isolation, jo bedre er det. Det bedste er, hvis der er adskillelse mellem holdene, som der var ved EM i Danmark i december, hvor holdene havde hver deres etage.«

Det internationale håndboldforbund meddelte torsdag aften, at der var fundet hele ni covid-19-tilfælde blandt spillere og mediefolk i Egypten – de er i samme boble.

Sportschefen i Dansk Håndbold Forbund Morten Henriksen fortæller til B.T., at det muligvis er falsk alarm, fordi Emil Jakobsen har været testet positiv før. Det kan du læse mere om her.