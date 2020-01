Reserverne imponerede mod Frankrig, og landstræner Nikolaj Jacobsen får svært ved at sortere tre mand fra.

Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen kommer på en hård opgave, når han i næste uge skal skære sin EM-trup ned fra 19 til de tilladte 16 mand.

Flere af de spillere, der må formodes at ligge på vippen, leverede et flot sidste indtryk, da Danmark søndag besejrede Frankrig med 31-30 i EM-generalprøven.

- Det bliver ikke sjovt at være mig her sidst i næste uge. Jeg synes, at alle fortjener at komme med, men sådan er det desværre ikke.

- Nu kigger jeg på det, analyserer og ser på, hvad der er brug for, siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport.

Specielt Michael Damgaard faldt i øjnene som kampens absolut bedste spiller, men også Jacob Holm og Lasse Andersson imponerede i en kamp, der viste, at det danske hold besidder en fin bredde.

Fredag vandt Danmark også over Norge, og efter den vellykkede optakt er det så landstrænerens opgave at trimme truppen, inden det går løs mod Island i Malmø på lørdag.

- De her to kampe har i hvert fald ikke gjort mit arbejde nemmere. Lad mig sige det sådan, siger Nikolaj Jacobsen.

I de kommende dage skal han også danne sig et overblik over skadessituationen.

Magnus Landin kom til skade med foden mod Norge i fredags og afventer en endelig diagnose.

Derudover er Lasse Svan ved at kæmpe sig tilbage efter en skulderskade, mens Rasmus Lauge har problemer med læggen.

