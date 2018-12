Vi kender hende som en fast del af TV 2s håndboldhold ved slutrunder.

Det gør sig også gældende ved den igangværende slutrunde ved EM i Frankrig.

Men Stine Bjerre Mortensen startede, som mange andre, langt fra, hvor hun er i dag. Det fortæller hun i et interview til Billed-Bladet.

For 14 år siden begyndte hun hos TV 2, hvor hun blandt andet sørgede for at hente kaffe til sine kollegaer.

Stine Bjerre Mortensen blev gift med Casper U. Mortensen i december 2017.

»Jeg var nederst i fødekæden, og selv om jeg ikke er typen med de store armbevægelser, har jeg fundet min egen vej. Det handler blandt andet om at blande ydmyghed med hårdt arbejde, og det betyder ikke, at jeg ikke kan sige fra,« fortæller Stine Bjerre Mortensen til Billed-Bladet.

Siden da har hun arbejdet sig op ad rangstigen, og for otte år siden, ved kvinde-EM i Danmark og Norge, fik hun slutrundedebut som reporter og vært. Og det har hun været lige siden.

Privat er Stine Bjerre Mortensen gift med håndboldspilleren Casper U. Mortensen, der dagligt optræder hos FC Barcelona og det danske landshold.

Det har samtidig også betydet, at Stine Bjerre Mortensen efterhånden har boet en del steder som følge af sin mands karriere.

Lillebror er min lucky charm. Dælme om jeg ikke vandt prisen igen som årets kvindelige sportsvært! Tusinde tak til alle, der har stemt #tvguld #billedbladetstvguld #tv2sport

Silkeborg, Hamborg, Hannover og senest Barcelona er det blevet til.

Det er dog langt noget, der har været et problem for Stine Bjerre Mortensen.

»I de år, jeg har kendt Casper, har han jo nærmest ikke talt om andet, end at hans drøm var at spille håndbold for FC Barcelona. For mig har byen også altid været noget helt specielt, lige siden jeg havde spansk i gymnasiet, og jeg har besøgt Barcelona flere gange. Den by har sjæl og hjertevarme. Jeg er fascineret af kulturen, menneskene, klimaet og maden. Vi udlever vores drøm og er helt klar over, at vi har været heldige. Og Casper har været dygtig,« siger den nu 36-årige værtinde.

Stine Bjerre Jørgensen har hele to gange vundet prisen som 'Årets kvindelige sportsvært' af Billed-Bladets læsere.