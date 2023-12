Hun har boet her i mere end otte år. Og hun taler stadig sproget flydende.

Derfor betyder Danmark da også noget helt særligt for den montenegrinske håndboldlegende Bojana Popovic, der er træner for hjemlandets kvindelandshold.

Af samme årsag bliver det da også en speciel oplevelse for hende, når montenegrinerne onsdag aften står over for netop Danmark i Jyske Bank Boxen i kvartfinalen ved VM.

Det fortæller hun til TV 2 Sport.

Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix

»Nu er jeg i Herning igen i den her hal, hvor jeg har spillet mange gange, og jeg har altid en god følelse, når jeg skal spille i Danmark eller mod Danmark, så det bliver sjovt. Jeg forventer fuldt fokus. Det er altid godt at spille foran så mange mennesker. Mine piger glæder sig virkelig meget,« lyder det blandt andet til TV 2 Sport.

Bojana Popovic er én af de største stjerner, der igennem tiden har spillet i den bedste danske håndboldrække.

Fra 2002 til 2007 var hun en del af det legendariske Slagelse Dream Team, der vandt flere Champions League-titler samt danmarksmesterskaber.

Det samme gjorde sig efterfølgende gældende i Viborg HK, som hun skiftede til i 2007.

Tre år senere vendte Bojana Popovic dog hjem til Montenegro for at spille i ZRK Boducnost, som hun i dag ligeledes er træner for ved siden af landsholdsjobbet.

Du kan følge onsdagens kvartfinale mellem Danmark og Montenegro live på bt.dk fra klokken 20.30.