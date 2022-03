Hun er en af verdens største håndboldstjerner.

Men tirsdag blev det meldt ud, at Estavana Polman snart er fortid i Team Esbjerg.

Og de sidste mange uger har på ingen måde været kønne, mener B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

»Det har på alle måder været et ekstremt pinligt forløb både for Team Esbjerg og Estavana Polman. Det har været en opvisning i dårlig ledelse og kommunikation fra klubbens side – men Polman har også opført sig uprofessionelt her,« siger Søren Paaske.

29-årige Estavana Polman har de sidste sæsoner været uheldig med skader. Hun rev korsbåndet over i højre knæ, og i maj 2021 kom hun til skade igen. Noget, der betød, hun sad ude igen og også måtte melde afbud til OL.

Hele balladen startede for alvor i januar, hvor hollænderen blev sendt i skammekrogen i to kampe.

Det skyldtes, hun havde nægtet at gå på banen i et Champions League-opgør mod Podravka.

Hun stjal også opmærksomheden efter pokalfinalen mod Odense Håndbold, men det var ikke for sit spil på banen.

I stedet skyldtes det et interview med TV 2, hvor hun fortalte, hun var træt af sin situation, ligesom hun langede ud efter ledelsen for manglende kommunikation.

I en pressemeddelelse fastslog Team Esbjerg efterfølgende, at man var enig med Polman om ‘at lægge det hændte bag sig og i fællesskab arbejde for klubbens bedste’. Derudover har klubben og træner Jesper Jensen hele tiden slået fast, at der var tale om en personalesag, de ville håndtere internt.

Men noget er altså gået helt skævt.

»Jeg kan ikke huske at have set noget lignende, hvor en så stor stjerne på den måde falder i unåde og bliver sparket ud af klubben. Det her er jo reelt en fyring af en af verdens bedste håndboldspillere. Ingen af parterne vil fortælle os, hvad der er sket, men noget er gået helt galt og kørt fuldstændig af sporet. For det er på rekordtid, at Polman er gået fra at være den store helt til persona non grata.«

Det var tilbage i 2013, Estavana Polman skiftede til Team Esbjerg. Hun har spillet 240 kampe og lavet 1.270 mål for den jyske klub, hvilket betyder, hun har skrevet sig ind i historien som den mest scorende spiller i klubben nogensinde.