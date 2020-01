Hvad gør man, når ens højt skattede holdkammerat er i tvivl om at tage en sæson mere?

Hvis man er Estavana Polman, sættes alle sejl ind på at overtale vedkommende til at blive, og her gælder alle tricks.

Jydske Vestkysten melder nemlig, at Estavana Polman bad sin meget kendte kæreste om hjælp, da Esbjergs profil Marit Frafjord stod ved en skillevej i forhold til et skifte væk fra Esbjerg.

Og Rafael van der Vaart? Han leverede.

Det er dog hverken stjernestøv eller selfies, Van der Vaart har overtalt Marit Frafjord til at blive i Esbjerg med. Nej det er noget langt mere sødt og jordnært.

Mediet skriver nemlig, at Polman bad Van der Vaart om at købe for 100 kroner bland selv-slik til Marit Frafjord til hver udebanetur, og det gør den tidligere Tottenham og Real Madrid spiller med glæde til stor begejstring for Marit Frafjord.

»I sådan en situation gælder alle tricks. Vi ville så gerne beholde hende, så derfor aftalte vi, at "Raf" måtte på banen,« lyder det fra Estavana Polman.

Rafael van der Vaart har indstillet sin aktive fodboldkarriere efter ophold i FC Midtjylland og Esbjerg.