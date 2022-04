Der var dansk stjernebesøg onsdag aften i Los Angeles.

For da Danmarks helt nye NBA-spiller, Gabriel 'Iffe' Lundberg, kom på banen for Phoenix Suns i opgøret mod Los Angeles Clippers, var der velkendt besøg på tilskuerpladserne.

Her sad den danske håndboldstjerne Kathrine Heindahl nemlig sammen med sin familie og støttede basketballspilleren.

Det afslører et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede, som du kan se nederst i artiklen, sammen med Danmarks første NBA-spiller – nogensinde.

'Hvilken aften! Ting sker af en grund,' indleder hun opslaget, hvorefter hun sætter et par ord på årsagen til, at hun og familien var rejst en tur til USA.

For ifølge Kathrine Heindahl nåede begge familier at opbygge et særdeles tæt bånd, da de indtil for nylig boede i den russiske hovedstad, Moskva:

'Skæbnen ville, at vi mødtes i Moskva, og nu, 1 år efter at Suns skulle spille i Los Angeles, dagen efter vi landende i San Francisco, så vi 'Iffe' spille på den største scene i NBA. Glæder mig til endnu flere gode stunder og minder i fremtiden.'

De to danske sportsstjerner og deres familier har kun kendt hinanden i et år, mens de boede i Rusland, men som udlandsdanskere fandt de dog hurtigt sammen, lyder det i et tidligere Instagram-opslag fra Kathrine Heindahl.

'Man må ikke undervurdere dét at hænge ud med andre danskere, når man er far from home. Vi glæder os til mange flere fede stunder med jer i storbyen,' lød det dengang.

Lige foreløbig bliver det dog ikke til flere stunder sammen i den russiske hovedstad.

For efter Rusland i starten af februar valgte at invadere Ukraine, blev de to danske stjerner løst fra deres respektive kontrakter i Moskva.

Her sagde 'Iffe' farvel til basketholdet i CSKA Moskva, mens Kathrine Heindahl forlod klubbens håndboldhold.

Herefter vendte de to danskere hjem til Danmark, hvor 'Iffe' Lundberg kort efter fik drømmen om en NBA-kontrakt opfyldt.

Indtil videre har det skifte budt på spilletid i tre ud af fem kampe for NBAs tophold Phoenix Suns.

Kathrine Heindahl havde dog inden den russiske invasion allerede besluttet at vende hjem til Danmark for at tørne ud for Team Esbjerg fra næste sæson.