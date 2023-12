Merci!

For få timer siden fik de én drøm knust, nu er en anden opfyldt.

For første gang siden OL i London i 2012 er de danske håndboldkvinder kvalificeret til OL.

Det er et faktum, efter Frankrig ødelagde Sverige i VM-semifinalen i Herning.

Med Norge mod Frankrig i finalen er danskerne sikret en OL-billet, da man tabte EM-finalen netop til Norge sidste år.

Og Frankrig er som bekendt vært for OL i Paris. Det giver Danmark adgang til Paris via Europa-vejen.

Forbandelsen er brudt, lyder det fra B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

»Jeg har tidligere været inde på, at det var et absurd scenarie, at danskerne kunne græde over en tabt VM-semifinale og så juble kort efter over den OL-billet, de så gerne vil have,« siger han og fortsætter:

»Det er nu sket, og det er fuldstændig vitalt for det her landshold, at de langt om længe kommer til OL. Forbandelsen er brudt.«

»For flere af spillerne var det allersidste chance - endestationen venter lige om hjørnet på landsholdet. Nu får de så drømmen opfyldt efter have været igennem flere fiaskoer, da de missede OL i 2016 og 2020,« lyder det.

På kort sigt tror han, det kan blive afgørende for bronzekampen, hvor man nu møder Sverige søndag.

»Når billederne af Henny Reistad, der kommer svævende som et flyvende norsk mareridt, er forsvundet fra deres nethinder, så tror jeg, at OL-billetten vil give dem nok energi til at gå all-in på bronzekampen søndag.«

Bronzekampen spilles 16.00 søndag.