Et ur, der gik i stå – på det nærmest værst tænkelige tidspunkt.

En rendyrket skandale, der kunne have fået alvorlige konsekvenser, udspillede sig i Boxen i det vilde VM-drama mellem Danmark og Norge.

Ved stillingen 28-27 til Norge med omkring 50 sekunder tilbage af den forlængede spilletid satte arenaens kamp-ur ud. Og så måtte kampen afbrydes midt i den hektiske slutfase, hvor Danmark skulle til at jagte en udligning.

B.T.s håndboldkommentator kalder det en skandale, at noget så afgørende og simpelt gik galt i en af sæsonens største kampe i håndboldkalenderen.

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig set noget lignende! Det er en kæmpe skandale. Det værste er, at det er anden gang, det er sket under dette VM.« lyder det fra Johnny Wojciech Kokborg, som overværede dramaet i Herning.

»Jeg siger det ikke bare fordi Danmark tabte; men det er den ypperste hylde, det ypperste drama, den ypperste turnering, og så udstiller håndbolden sig som amatører. Igen fristes man at sige. – Det må bare ikke ske i en VM-semifinale. På det tidspunkt. Det må bare aldrig ske. Punktum.«

Også spillerne er trætte af afbrydelsen, som varede i tre-fire lange og for VM-arrangørerne paniske minutter, hvor ingen vidste, hvornår kampen kunne komme i gang igen.

»Jeg ved ikke, om det er noget nordmændene har taget med, for det skete også deroppe i en kamp,« siger en skuffet dansk målmandsstjerne Sandra Toft efter 29-28-nederlaget til Norge.

Det internationale håndboldforbund har taget et nyt system i brug under VM, som også voldte problemer under VM-arrangementet i Trondheim tidligere i slutrunden.

»Det der ur forfølger os. Det var det samme, der skete i den anden kampen. Det er jo synd, men det er ikke vores bord,« siger den norske profil Nora Mørk.