Anne Mette Hansen havde slet ikke set den komme.

Skulle hun virkelig være anfører i Gyør? I verdens største klub, der er den ultimative drøm for de fleste kvindelige håndboldspillere?

Det mente i hvert fald træner Ambros Martín, og derfor bad han den danske bagspiller om at træde et skridt op og blive frontfigur for klubben, som blandt andet har vundet Champions League fem gange.

»Det er kæmpestort og overhovedet ikke noget, jeg havde forestillet mig, at jeg ville ende som. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville blive spurgt,« fortæller Anne Mette Hansen.

Anne Mette Hansen ses her i aktion for Gyør. Foto: Attila KISBENEDEK Vis mere Anne Mette Hansen ses her i aktion for Gyør. Foto: Attila KISBENEDEK

Hvorfor havde du ikke regnet med det?

»Jamen, da jeg forestillede mig selv spille i Gyør i sin tid, der havde jeg sgu ikke lige overvejet, at jeg skulle være anfører. Helt ærligt, det havde jeg ikke set komme. Der er mange andre gode spillere og også nogle, der er ældre end mig. Og det har ikke været et mål for mig.«

»Men jeg er mega stolt og beæret. Og jeg er sindssygt glad, og det er en mega fed udfordring,« siger hun.

Efter en halv sæson er hun dog stille og roligt ved at finde sig til rette i rollen, som hun forsøger at udfylde efter klubikonet Anita Görbicz, der indstillede karrieren i sommer.

»Jeg prøver at nyde det, gøre mit bedste og bare være mig selv – det er jo også derfor, han (træneren, red.) har peget på mig. I stedet for at gå i fodsporene på nogle af de andre, det er jo nogle kæmpestore navne.«

Med et grin siger Anne Mette Hansen, at hendes hverdag i det ungarske nu byder på flere opgaver, der minder om at være holdleder.

»Jeg snakker med vores træner om, hvornår vi skal lægge vores fridage, hvornår vi skal holde ferie, hvad vi skal spise – den slags. Og hvilket tøj vi skal have på, når vi eksempelvis møder op til kampe eller skal på udebaneture. Det er mig, der bestemmer det nu,« forklarer hun.

Den slags behøver Anne Mette Hansen ikke bekymre sig om i den kommende tid, hvor hun spiller VM for Danmark.

Hansen og holdkammeraterne tager hul på slutrunden torsdag, hvor Tunesien venter i åbningskampen. Derudover møder danskerne Congo og Sydkorea i den indledende pulje.