Peter Bredsdorff-Larsen stopper som cheftræner i Bjerringbro-Silkeborg efter denne sæson.

Selvom der er lidt tid tilbage af kontrakten, så ved han allerede nu, hvad fremtiden bringer. Han skal nemlig være landstræner for Færøerne.

Det meddeler det færøske håndboldforbund på sin hjemmeside.

Når håndboldtræneren stopper i den danske klub til sommer, har de to parter arbejdet sammen i syv sæsoner. Højdepunktet kom i 2016, da Bjerringbro-Silkeborg blev danske mestre.

Derfor fik Peter Bredsdorff-Larsen da ligeledes rosende ord med på vejen i slutningen af sidste år, da det blev officielt, at han ville stoppe til sommer.

»De forventninger, der var til Peter, da han tiltrådte, har han til fulde levet op til. Med Peter i spidsen har Bjerringbro-Silkeborg været med i de afgørende medaljekampe i håndboldligaen og til Final 4, og holdet har leveret store kampe og oplevelser i de europæiske turneringer,« lød det fra direktøren Jesper Schou.

Den kommende landstræner for Færøerne fungerede som assistenttræner for de danske håndboldherrer i 2016, da det blev til OL-guld i Rio.

Peter Bredsdorff-Larsen sagde i forbindelse med nyheden om, at han stoppede i Bjerringbro-Silkeborg, at han havde haft en lang dialog med klubben.

»Vi har haft en lang dialog, og der er folk i klubben, som måske synes, at tiden er inde til noget nyt, og man kan jo altid diskutere, hvornår tiden er inde.«

»Syv år er lang tid i trænerbranchen, og jeg er stolt over at kunne sige, at der ikke er flere tilbage på kontoret eller i bestyrelsen, fra da jeg startede. Er det lang tid? Ja, måske er det, eller måske er det ikke, og der kan være mange gode år endnu.«

»Jeg er glad for det, jeg kigger tilbage på. Kunne det have fortsat? Ja, det synes jeg da godt, det kunne. Jeg er godt tilfreds med dagligdagen – samarbejdet med spillerne og lederne omkring holdet.«