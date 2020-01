Herrernes tidlige exit ved EM i håndbold har sendt sportschefen i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Henriksen, tidligere i gang med at sondere terrænet for, hvem der skal efterfølge Klavs Bruun Jørgensen som landstræner for de danske kvinder.

Sportschefen har en liste med mere end en kandidat og færre end ti. På listen er der også udenlandske trænere. Det siger Morten Henriksen til DR.

»Jeg kan godt afsløre, at der på den brede liste, vi har, ikke kun er folk med dansk pas. Det er ikke altafgørende, at det er en dansker. Det altafgørende er, at der skal være en indsigt i dansk og skandinavisk håndbold og kultur,« siger sportschefen.

De danske håndboldkvinder har aldrig tidligere haft en udenlandsk landstræner.

Klavs Bruun Jørgensen og DHF gik hvert til sit 8. januar. Det skete i kølvandet på et skuffende VM i december, hvor Danmark missede muligheden for en plads i OL-kvalifikationen.

Morten Henriksen fortæller også til DR, at han håber på at have den nye landstræner på plads til den næste landsholdssamling midt i marts, men vil ikke stille nogen garantier.

Siden midten af 1980'erne har Ole Eliasen, Ulrik Wilbek, Jan Pytlick, Brian Lyngholm, Heine Eriksen (midlertidig) og senest Klavs Bruun Jørgensen trænet de danske håndboldkvinder.

/ritzau/