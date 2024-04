Mikkel Hansen sidder over testkampe mod Norge og Kroatien. Han skal skånes, siger landstræneren.

Håndboldstjernen Mikkel Hansen sidder over i herrelandsholdets forestående OL-forberedelseskampe.

Han er således ikke en del af den 18 mand store trup, som Nikolaj Jacobsen mandag udtog til testkampene mod Norge og Kroatien 11. og 12. maj i Oslo. Kampene bliver de sidste, inden landsholdet samles igen i slutningen af juni i forberedelserne til OL.

I sidste uge gjorde Mikkel Hansen comeback efter at have siddet ude med en lyskeskade i en måned.

Dermed er han klar til sæsonafslutningen i Herreligaen og Aalborgs knockoutkampe i Champions League, men for ikke at risikere overbelastning, sidder den kommende håndboldpensionist over i landskampene.

Det siger landstræner Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.

- Mikkel er ikke klar til sådan en uges landsholdssamling på nuværende tidspunkt. Han skal først spille noget mere, og Aalborg har også nogle svære og hårde kampe efterfølgende.

- Så derfor skal vi tænke os godt om på det her tidspunkt af sæsonen, siger landstræneren.

Mikkel Hansen har spillet 21 slutrunder for Danmark.

Ligeledes rutinerede Henrik Møllgaard skånes også for landskampene i Oslo.

Til sommer må landstræneren blot have 14 spillere i sin OL-trup.

Her er Danmarks trup til de forestående testkampe:

* Målvogtere: Niklas Landin og Emil Nielsen.

* Fløjspillere: Magnus Landin, Emil Jakobsen, Niclas Kirkeløkke og Oscar Vind.

* Stregspillere: Magnus Saugstrup, Simon Hald, Emil Bergholt og Lukas Jørgensen.

* Bagspillere: Simon Pytlick, Thomas Arnoldsen, Rasmus Lauge, Lasse Andersson, Mads Mensah, Jacob Holm, Mathias Gidsel og Mads Hoxer.

/ritzau/