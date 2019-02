Paris Saint-Germain er snublende nær Champions League-kvartfinale efter sejren over Zagreb.

Rigtig meget skal efterhånden gå galt, hvis ikke Paris Saint-Germains håndboldstjerner skal nappe en direkte plads til Champions Leagues kvartfinaler, der udløses af en førsteplads i gruppe B.

PSG konsoliderede søndag aften sin førsteplads i stillingen, da det på hjemmebane blev til sejr på 33-25 over Zagreb.

Med to runder tilbage og tre point ned til Pick Szeged på andenpladsen behøver PSG blot et point yderligere for at sikre førstepladsen og fordelen ved at stryge direkte i kvartfinalen.

Holdene fra anden- til sjettepladsen avancerer til ottendedelsfinalerne.

VM-topscorer Mikkel Hansen demonstrerede igen sin skarphed ved at score otte gange for PSG.

Tyske Uwe Gensheimer overgik ham dog med ni scoringer. Stregspilleren Henrik Toft Hansen scorede tre gange på lige så mange forsøg.

Fra gruppe A er Barcelona også blot et point fra at sikre den fordelagtige førsteplads.

Søndag sejrede holdet med 43-26 mod svenske Kristianstad.

Skjern, der er en del af gruppe B, behøver sejre i sine to sidste kampe ude mod HC Motor Zaporizhia samt hjemme mod Celje for at gå videre.

Samtidig skal Paris Saint-Germain besejre HC Motor Zaporizhia i sidste runde.

/ritzau/