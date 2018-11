Landsholdets anfører Stine Jørgensen er blevet så frisk efter sin knæskade, at hun nu er blevet meldt klar til EM.

Det betyder, at landstræner Klavs Bruun Jørgensen tager 17 danske spillere med til slutrunden i Frankrig.

»Stine har i løbet af sidste uge både trænet med vores fysiske stab og haft to træninger med holdet, hvor hun har været fuldt med. I dag er hun så blevet undersøgt hjemme i klubben (Odense, red.), og meldingen herfra er også positiv. Derfor forventer vi, at Stine kan glide ind i træningen på lige fod med de andre i løbet af denne uge og dermed også være i spil til kampene,« siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse fra DHF.

Stine Jørgensen blev ellers afskrevet i forhold til EM, da hun 14. oktober fik en meniskskade i forbindelse med en Champions League-kamp for sin klub.

Men for godt en uge siden blev det så højst overraskende offentliggjort, at den danske kaptajn trådte ind i den danske EM-lejr, hvor man ville teste, om hun kunne være i spil til at komme med til slutrunden.

Mens landsholdet torsdag til søndag har spillet træningsturneringen Møbelringen Cup, har Stine Jørgensen så specialtrænet med landsholdets fysioterapeut, og det vurderes altså nu, at hun er fit nok til at være i spil til en plads i den danske EM-trup.

Der er 16 pladser i EM-truppen, men Klavs Bruun Jørgensen har løbende mulighed for at skifte ud, og derfor behøver Stine Jørgensen altså ikke nødvendigvis blive skrevet ind til den første kamp.

Danmark åbner EM på fredag, hvor Sverige venter. Derudover er Serbien og Polen modstanderne i den indledende pulje.