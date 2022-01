Endelig er der godt corona-nyt til de danske håndboldherrers EM-lejr.

Målmand Jannick Green er clearet til at komme ud af isolation efter nogle hektiske døgn for danskeren.

'Greens seneste Covid-19-test viser værdier, der er inden for rammerne i EHF’s regelsæt. Han er nu derfor ude af isolation - og er med ved dagens træning i Ungarn.'

Det meddeler Dansk Håndbold Forbund på Twitter.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Jannick Green blev første gang testet positiv for corona i starten af januar før EM-lejren blev samlet. Men fredag i denne uge havde han overstået sine symptomer og 10-dage lange isolation i et sommerhus i Danmark.

Målmanden rejste derfor efterfølgende straks til Ungarn med en negativ pcr-test, men testede så positiv ved ankomsten til værtslandet.

Han blev derfor placeret i isolation i EM-lejren før lørdagens kamp mod Slovenien, hvor Danmark sejrede uden Green i aktion.

»Det var forfærdeligt at være i. Den uvished. … den er ikke sjov. Jeg sad og var bange for, at jeg havde smittet holdet. Det var store frustrationer. ‘Hvorfor lige mig? Hvorfor skulle jeg have det her?’ tænkte jeg.« sagde den 33-årige målmand til B.T. i fredags om sin corona-rutschebanetur.